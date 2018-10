A Fiesole la presentazione del libro 'Graziano Braschi Quell’uom dal multiforme ingegno'

Graziano Braschi: umorista grafico, critico letterario e scrittore. Impossibile raccontarlo. Ne fanno una sintesi nel libro “Graziano Braschi Quell’uom dal multiforme ingegno” Berlinghiero Buonarroti e Roberto Pirani, che propongono e commentano un’accurata selezione dei suoi disegni e dei suoi scritti. L’umorismo di Graziano Braschi, oltre ad essere graffiante e urticante, è intelligente, raffinato, ingegnoso, sottile come la lama di un rasoio. Vivacissimo animatore culturale in Toscana e in Italia, è stato il collante di una lunga serie di attività letterarie legate ai mondi multicolori dell’avventura e del fantastico, in primis del giallo e del noir. In questo percorso di cognizione e di comunicazione usò il talento del disegno e il talento della scrittura. In successione ‘apparente’. Le due parti di questo libro intendono dimostrarlo: esse infatti non sono intese nel segno della ‘diversità’, ma in quello della ‘continuità’.

Il libro verrà presentato a Fiesole nella Sala Basolato – Piazza Mino, il 30 ottobre 2018 alle ore 17,30 dal giornalista Fulvio Paloscia e da Berlinghiero Buonarroti alla presenza del Sindaco Anna Ravoni.

“Mi fa molto piacere presentare questo libro anche a Fiesole” dice Anna Ravoni “che è stato il Comune dove Graziano Braschi, oltre a esercitare la sua attività artistico/culturale, è stato anche Consigliere Comunale negli anni ’70, dando così un contributo politico alla crescita di questo Comune”.

Fonte: Ufficio Stampa

