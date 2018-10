Maltempo, annullata escursione in programma domani sul Monte Serra

Pesce: “A causa delle proibitive condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani sulla Toscana abbiamo annullato l’escursione in programma domani sul Monte Serra. AIGAE però non dimentica quelle popolazioni e comunica che l’evento è stato solo rimandato. Al più presto comunicheremo la nuova data. Famiglie senza casa, aziende distrutte”.

Rimandata l’escursione inizialmente programma per domani – Domenica 28 Ottobre sul Monte Serra ad un mese dal terribile incendio. Al più presto comunicheremo la nuova data.

“Avremmo voluto con il cuore esserci domani sul Serra ma purtroppo a causa delle previsioni meteorologiche avverse e confermate anche dagli ultimi bollettini di allerta meteo sulla Toscana, l’escursione inizialmente in programma per domani, Domenica 28 Ottobre è stata rimandata a data da destinarsi”. Lo ha affermato Daniela Pesce coordinatrice delle Guide Aigae della Toscana e Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE). Dunque l’escursione annunciata con il precedente comunicato stampa e programmata per la giornata di Domani – DOMENICA – 28 OTTOBRE è stata annullata e rinviata a data che comunicheremo al più presto.

“Il Monte Serra, soffre con aziende davvero colpite e famiglie che hanno perso la casa. Il Monte Serra è tra le province di Pisa e di Lucca ed è stato duramente colpito dall’incendio del 28 Settembre. Divorati ben 1.500 ha di boschi e di oliveti. Famiglie intere sono rimaste senza casa – ha proseguito Daniela Pesce - numerose aziende agricole sono state messe in ginocchio. Si parla di produzioni azzerate e milioni di euro di danni.

Nel frattempo, le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE dei territori pisano e lucchese, che per deontologia accompagnano in natura con attenzione per la sostenibilità ed il rispetto, sono passate all’azione per sostenere concretamente la rinascita del territorio, nonostante le ferite che lo segneranno per anni. Per aiutare queste aziende a ripartire, per aiutare le famiglie a ricominciare, terremo un grande evento escursionistico sul Monte Serra che si chiamerà :“Camminiamo per Calci”. Infatti Calci è il paesino più colpito. L’evento, inizialmente programmato per Domani, Domenica 28 Ottobre è stato annullato a causa dell’allerta meteo sulla Toscana. Al più presto comunicheremo la nuova data.

La camminata che faremo avrà lo scopo di sensibilizzare e portare a conoscenza dei più la gravità della situazione che i comuni colpiti si trovano ad affrontare”.

“Vogliamo mostrare alla gente, far osservare lo scempio causato dall’incendio. Vogliamo sensibilizzare tutti affinché si capisse che le montagne non vanno bruciate ma tutelate. Il percorso si snoderà appositamente su versanti sopravvissuti all’incendio – ha proseguito Pesce - in accordo con i Comuni e la Protezione Civile, evitando le aree interessate per non intralciare i lavori che si stanno svolgendo e garantire la sicurezza dei partecipanti, ma permetterà di osservare il grande scempio che questo ha provocato.

Calci è stato il paesino più colpito dall’evento. L’intero progetto che abbiamo costruito in poco tempo è patrocinato dal Comune di Calci e da AIGAE e tutto l’incasso andrà solo ed esclusivamente a sostenere la raccolta fondi che è stata aperta per recuperare aziende e famiglie”.

Hanno animato la nascita del gruppo Giulio Cuccioli e Leonardo Gelli, guide locali che operano nel territorio e sono soci AIGAE.

No a speculazioni sui luoghi colpiti.

“Giungono notizie di escursioni a pagamento organizzate per scopi professionali già all’indomani dell’incendio. L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE si associa alla denuncia della Federazione Italiana Escursionismo – ha concluso Daniela Pesce - e condanna qualsiasi speculazione e qualsiasi escursione a pagamento e solo per scopi professionali organizzata sui “luoghi del dolore del Monte Serra”.

