Allerta meteo per il vento per lunedì 29 ottobre 2018

Il maltempo si è già fatto sentire in Toscana nella giornata di oggi, domenica 28 ottobre, lo si è visto in particolare all'Isola d'Elba. Le notizie riguardo domani, però, non sono positive. Per lunedì 29 ottobre la Protezione Civile della Regione Toscana ha diramato una allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico in tutta la regione, a partire dalla Lunigiana per arrivare all'Argentario.

Continueranno incessanti le piogge già cadute nelle ore scorse e nemmeno il vento cesserà. Proprio il vento sarà protagonista in negativo nel sud della Toscana, all'Elba e sulla zona costiera del Grossetano. Lì l'allerta per il vento sarà rossa, quindi il rischio sarà massimo. In questo caso l'allerta riguarda anche le mareggiate, come quella che ha tirato giù il pontile di Vigneria a Rio. Invece, nel resto della regione sarà arancio.

Nelle ultime ore l'allerta, gialla per il 28 ottobre, è rimasta a livelli di guardia nelle zone interne della Toscana. Di seguito i dettagli arrivati dalla Sala Operativa della Protezione Civile.

PIOGGIA. Oggi, domenica 28 ottobre, piogge diffuse sul nord-ovest, anche a carattere di temporale, in maniera più insistente su nord-ovest, Appennino e zone meridionali, sparse altrove. I cumulati attesi fino alle 24 di oggi sono medi particolarmente significativi in Lunigiana, sempre significativi su nord-ovest, Appennino settentrionale e Maremma; generalmente poco significativi altrove. Quelli massimi fino a elevati riguardano i rilievi di nord-ovest, localmente elevati sul resto delle zone settentrionali e sulle zone meridionali, non elevati altrove. Domani è atteso un ulteriore peggioramento con piogge diffuse su tutta la regione a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata. I cumulati medi abbondanti sono previsti sul nord-ovest, e in misura minore sulle zone meridionali; tra significativi e di poco abbondanti su gran parte della regione. Cumulati massimi fino a molto elevati o oltre sui rilievi settentrionali e su Amiata e rilievi meridionali, generalmente elevati altrove.

TEMPORALI. Oggi, domenica, temporali localmente anche di forte intensità più probabili sulle zone appenniniche, rilievi meridionali e zone orientali della regione. Domani temporali forti su tutta la regione più frequenti nella seconda parte della giornata.

VENTO. Sempre per oggi raffiche forti da sud su tutta la regione in particolare sui rilievi e zone sotto vento, costa e Arcipelago. Tendenza ad attenuazione in serata. Domani nuovo incremento con violente raffiche da sud su tutta la regione in particolare sui rilievi, Arcipelago e costa (in particolare quella centro-meridionale). Rotazione a Libeccio in serata.

MARE. Oggi molto mosso o localmente agitato a largo in Arcipelago. Domani agitato o molto agitato a sud dell'isola d'Elba.

Scuole aperte a Empoli

Con un commento sul suo profilo social, il sindaco Brenda Barnini ha confermato che le scuole rimarranno aperte a Empoli il 29 ottobre. Il sindaco, inoltre, ha tenuto a rendere noto un vademecum per i cittadini.

Santa Croce, cosa ha deciso il Comune

A Santa Croce sull'Arno la decisione presa dal Comune non differisce da quella di Empoli: rimarranno aperte le scuole di ogni ordine grado, come spiega l'assessore Piero Conservi su Facebook. L'attenzione rimane massima, ma le scuole non chiuderanno.

Allerta Meteo, le decisioni in provincia di Firenze

Codice arancione per rischio idrogeologico idraulico, temporali forti e vento valido per lunedì 29/10 su tutto il territorio metropolitano. Sono previste piogge diffuse a prevalente carattere di temporale e forti raffiche di vento. Si consiglia di prestare attenzione alle attività all'aperto, al transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima ai corsi d'acqua. Lunedì 29 ottobre le scuole resteranno regolarmente aperte in tutti i comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Allerta meteo, a Carrara scuole aperte

Il messaggio dal Comune di Carrara: "Si raccomanda attenzione e prudenza e di attuare le norme di autoprotezione previste dal piano di protezione civile. In particolare si ricorda di non dormire nei piani interrati, non parcheggiare le auto in prossimità degli argini dei torrenti e sotto le Alberature. Sigillare le aperture di porte e finestre sottostanti le arginature lungo i corsi del Carrione e Parmignola. Si consiglia di non frequentare e sostare in parchi e aree verdi alberate. D’accordo con lo staff della Protezione Civile, il sindaco ha valutato che non ci fossero gli estremi per emanare l’ordinanza di chiusura delle scuole. GLI ISTITUTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARRARA DUNQUE SARANNO REGOLARMENTE APERTI e le lezioni si terranno come di consueto".

Scuole chiuse invece a Pontremoli

Scuole chiuse domani anche a Pontremoli per l'allerta meteo. Chiuse anche tutte le strutture sportive. Lo ha stabilito in via precauzionale il Comune spiegando che "il trasporto degli alunni verrebbe effettuato in precarie condizioni di sicurezza".

Allerta meteo, scuole chiuse nel Grossetano: ecco dove

Scuole chiuse domani in sette comuni del Grossetano a causa del maltempo. Sette sindaci, dunque, hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in

Toscana, e Orbetello. Nelle prossime ore potrebbero arrivare altre informazioni dal sud della Toscana.

Anche a Firenze ci sono chiusure, ma scuole aperte

A causa dell'allerta arancione per pioggia e vento il Comune di Firenze ha deciso di chiudere giardini, parchi e giardini delle scuole nella giornata di lunedì 29 ottobre. Dalla mezzanotte di oggi sarà attiva la centrale operativa della Protezione civile del Comune. Domattina sarà valutata l’eventuale chiusura dei cimiteri.

Allerta meteo, Volterra chiude le scuole

Domani, lunedì 29 ottobre, causa allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale, tutte le scuole di ordine e grado a Volterra saranno chiuse.

Scuole aperte a Montecatini Terme

Scuole aperte domani. Emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale un codice arancione di allerta meteo per temporali, rischio idrogeologico e vento forte dalle ore 7 fino alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. Si raccomanda la massima prudenza: scuole e uffici pubblici saranno comunque aperti.

Parchi e scuole chiusi a Livorno

La centrale operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancio per temporali e vento forte sul territorio di Livorno a partire dalle 7 di domani, lunedì 29 ottobre, fino a mezzanotte.

Per questo motivo il sindaco ha deciso di disporre la chiusura preventiva delle scuole di ogni ordine e grado e dei parchi pubblici per l’intera durata dell’allerta.

Allerta meteo per i temporali per lunedì 29 ottobre 2018

