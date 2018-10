Testamento biologico, incontro a Pescia con Federcofit e Anusca

L'occasione per fare il punto sul testamento biologico e i diritti dei cittadini con rappresentanti di oltre 30 Comuni toscani, ufficiali di stato civile e imprenditori del settore funerario, ma anche per far conoscere a tutti i cittadini le possibilità di scelta e i modi in cui poter esprimere la propria volontà. E' la giornata di studi organizzata dalla Federazione del comparto funerario italiano, (Federcofit) e dall'Accademia nazionale ufficiali di stato civile a anagrafe (Anusca) con il patrocinio del Comune di Pescia, che si terrà lunedì a partire dalle 14 nella sala Del Tozzoto del Mercato dei fiori di Pescia.

Nel corso dell'incontro si parlerà anche della cremazione con esperti del settore, e i cittadini potranno avere informazioni sulle modalità per le richieste e potranno iscriversi alla società di cremazione. Tra i temi in discussione nel convegno, la tumulazione naturale in loculi areati, una novità che si sta diffondendo in Toscana, le cui caratteristiche e vantaggi saranno illustrati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali.

“La giornata di studi – spiega Katia Catassi di Federcofit Toscana – servirà a illustrare a tutti la grande possibilità offerta dalla legge sul testamento biologico, che deve essere conosciuta e compresa da ognuno di noi per poter vedere rispettate le nostre volontà nel momento in cui non potremo più farle valere”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pescia