Mostra del Tartufo, è il giorno dell'inaugurazione. Premiati gli 'Ambasciatori'

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato apre i battenti. La quarantottesima edizione, una delle più attese, prende il via oggi, sabato 10 novembre, e durerà per gli ultimi tre weekend del mese di novembre. Prima del taglio del nastro, la kermesse è stata presentata nel Palazzo Comunale, di recente accreditato come museo.

Il sindaco Vittorio Gabbanini ha fatto da padrone di casa: "Siamo partiti col piede giusto. In questi dieci anni siamo andati in crescendo. Abbiamo portato il tartufo e la nostra città in giro per il mondo, lo abbiamo dato addirittura a Giorgio Napolitano e a due papi. Abbiamo fatto il massimo. Concerie, Unicoop, Credit Agricole e Carismi hanno sempre sostenuto, così come la Fondazione. La squadra vince, ringrazio chi ha voluto bene al territorio. La parola eccellenza è inflazionata, ma noi lo siamo".

Elia Billero

