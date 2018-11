Ci sarebbe un sospettato per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne trovato ucciso sabato sera nella sua casa di Montopoli con quattro colpi di arma da fuoco alla testa. Oggi è stato interrogato nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Pisa un uomo per oltre 5 ore: sarebbe lui il sospettato. L'uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, ma che apparterrebbe alla cerchia di amici e conoscenti della vittima, è stato formalmente accusato di omicidio volontario. Sarebbe domiciliato nella provincia di Lucca.

Omicidio Montopoli, in casa una pistola

Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato una pistola acquistata poco tempo fa, ma è ancora tutto da chiarire se l'arma ritrovata nell'abitazione del sospettato è la stessa con la quale è stato ucciso Giuseppe Marchesano.

