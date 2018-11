Insetti nel riso delle mense di Montespertoli: la denuncia dell'opposizione

Insetti nel riso servito in alcune mense delle scuole del Comune di Montespertoli lo scorso venerdi 9 novembre, questa la denuncia del gruppo consiliare Progetto Montespertoli, dopo le segnalazioni di tanti genitori allarmati per l'accaduto.

“Non è tollerabile che possano accadere fatti come quelli denunciati, a maggior ragione viste le tariffe salate cui sono sottoposte le famiglie di Montespertoli per far mangiare i propri figli a scuola” così i consiglieri del gruppo Progetto Montespertoli Andrea Migliorini, Niccolò Macallè, Giulia Conti e Aniello Veneri annunciando la presentazione di una interrogazione alla giunta.

“Nel prossimo Consiglio comunale chiederemo al sindaco di riferire su quanto successo, su quali siano le cause e quali accorgimenti la giunta intenda prendere affinché episodi del genere non si verifichino di nuovo. I servizi di refezione scolastica devono essere attentamente monitorati, i prodotti serviti devono essere di qualità. Dall'amministrazione pretendiamo risposte chiare e impegni precisi” concludono i consiglieri comunali di opposizione.

Progetto Montespertoli

