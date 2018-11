Da oltre due settimane in via Irma Bandiera a Castelfiorentino c'è davvero di tutto: poltrone, cuscini, televisori, porte, materassi e parti di mobili. Purtroppo non stiamo parlando di un mercatino dell'usato, ma di rifiuti. È questo quanto denunciato da un lettore di gonews.it sullo stato di degrado dell'area. Il materiale sarebbe stato accatastato da giorni fuori le abitazioni, sul marciapiede, per qualche decina di metri.

Tutte le notizie di Castelfiorentino