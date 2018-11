Persona investita sui binari a Pontedera, disagi al traffico ferroviario

Nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, il traffico ferroviario nella stazione di Pontedera, sulla linea Pisa-Firenze, è stata interrotta per l'investimento di una persona, intorno alle 17. La circolazione è stata inizialmente sospesa tra Cascina e San Romano. Cancellati i treni 3170, 23496, 111773 tra Pisa e Firenze. Ritardi e cancellazioni fino a 40 minuti. Il traffico è stato riattivato con la possibilità di utilizzare il solo binario 4 della stazione di Pontedera.

Non si hanno ancora informazioni in merito alla persona investita. Il convoglio coinvolto nell'incidente, non aveva passeggeri a bordo.

Notizia in aggiornamento

