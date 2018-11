Sanità privata, FI: "Non fare tagli". Saccardi: "Si rispetta la legge nazionale"

No ai tagli alla sanità privata, una decisione che penalizza pazienti e strutture, e aggrava il problema delle liste di attesa. Sì alla sinergia pubblico-privato. Si può riassumere così la posizione di Forza Italia a seguito della delibera 1220 della Giunta regionale toscana. A illustrare la posizione degli azzurri il capogruppo Maurizio Marchetti e il vicepresidente dell'Assemblea toscana, Marco Stella, alla presenza del dottor Massimo Rosati, consulente delegato del gruppo.

"Questo provvedimento - ha esordito Marchetti - mette in discussione accordi precedenti, mette in grave crisi il settore della sanità privata, e per questo abbiamo presentato come gruppo consiliare di Forza Italia un'interrogazione. Il privato deve poter collaborare con il pubblico, mentre la Giunta Rossi depotenzia il pubblico e mette ai margini i privati, provocando un cortocircuito che mette in ginocchio la sanità toscana. Con questo provvedimento devastante, i tagli agli erogatori privati accreditati del settore in Toscana ammonteranno a 13.1 milioni di euro".

Tra il 2011 e il 2017 il confronto tra la produzione di ricoveri pubblica e privata ha evidenziato che i ricoveri erogati a cittadini toscani sono calati nel 25% nel settore privato e del 12% nel settore pubblico ("cioè la Regione ha speso 111 milioni di euro in meno", ha osservato Marchetti. Una cifra che rappresenta la riduzione dei ricoveri per i cittadini toscani); i ricoveri erogati a cittadini di altre regioni sono cresciuti di quasi il 26% nel settore privato a fronte di un calo del 18% nel settore pubblico ("cioè abbiamo speso 41 milioni in più nel privato e 15 milioni in meno nel pubblico per cittadini di altre regioni, con un saldo attivo di 26 milioni", ha puntualizzato il capogruppo di Forza Italia).

"Speravamo che l'arrivo dell'assessore Saccardi portasse delle novità - ha commentato Stella - e invece prendiamo atto che Rossi si è riappropriato delle sue competenze di un tempo, relegando l'assessore in un angolo. Rossi è un comunista con idee comuniste su tutto e quindi anche sulla sanità. Non si cambiano le regole del gioco in corsa. Con questa delibera, il governatore penalizza investimenti, personale e risorse. Noi non ci stiamo, vogliamo competitività, sinergia tra pubblico e privato, mentre così assistiamo a un continuo livellamento verso il basso".

Nell'interrogazione, Forza Italia chiede "le motivazioni per le quali, alla luce di disposizioni regionali, siano lasciate ampie discrezionalità alle Asl territoriali nel ristabilire nuovi tetti massimi di budget addirittura al ribasso; e i criteri di calcolo utilizzati per definire i tetti di spesa massimi annuali per acquistare servizi dalle strutture private convenzionate". Dal canto suo, Rosati ha evidenziato come "i tagli avranno un grave impatto sulle aziende della sanità privata e sull'indotto (risorse umane, prestazioni cliniche, apparecchiature tecniche), determinando - ha osservato - una contrazione degli investimenti e un peggioramento generale del sistema sanitario regionale".

Sanità privata, Saccardi replica a Marchetti (FI): "Prestazioni in equilibrio con le esigenze del sistema sanitario"

"Ci può stare che il consigliere Marchetti non abbia compreso il senso della delibera approvata dalla giunta l'8 novembre scorso, ma quando le cose non le si hanno chiare, sarebbe meglio non avventurarsi in giudizi che poi si rivelano infondati". L'assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, replica seccamente al capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale sulla questione dei tetti alle prestazioni acquisite dal sistema sanitario regionale presso le strutture privata.

"Temo – prosegue – che Marchetti ignori l'esistenza di una norma nazionale, il Dl 95/2012 del Governo Monti, che impone tetti di spesa sulle prestazioni da privato. Così come mi pare non abbia presente che alcune strutture private si siano avvalse di una successiva norma del 2015, sempre nazionale, che consentiva di derogare dai tetti per gli interventi di alta complessità per cittadini da altre regioni. Ciò ha aumentato enormemente l'attrazione di pazienti extra-regione, senza considerare che tale deroga poteva operare solo a condizione di un corrispondente contenimento di spesa su altre partite. Insomma – sottolinea Saccardi – come il consigliere Marchetti dovrebbe sapere, i conti devono tornare, nell'interesse della salute dei toscani".

""Ricordo anche a Marchetti – prosegue – che lo sforamento del tetto di legge da parte delle strutture private è stato censurato dalla Corte dei conti e che la Toscana, per accordi intervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha visto una decurtazione del 50 per cento sull'incremento del saldo di mobilità. Interessa a Forza Italia che la sanità toscana abbia i conti in ordine e curi bene i toscani?".

"Con questa delibera – rivendica Saccardi – non solo si riporta la situazione nell'ambito di quanto previsto dalle norme nazionali, in vigore dal Governo Monti, ma si prevede l'attività in convenzione delle strutture private nei confronti di pazienti da fuori regione in termini compatibili con la necessità primaria di incrementare quella per i cittadini toscani, contribuendo così anche all'abbattimento delle liste di attesa".

"Nessuno accanimento nei confronti del privato – insiste l'assessore – né alcuna posizione ideologica. Siamo solo di fronte alla necessità di adeguarsi a norme di legge, non promosse dalla Regione Toscana, e di orientare l'attività delle strutture private verso i pazienti toscani piuttosto che verso quelli provenienti da fuori, considerando anche che le prestazioni erogate vengono rimborsate solo in parte".

"Per quanto riguarda il personale – conclude Saccardi – ricordo che tra quest'anno e il 2020 saranno stabilizzate 950 persone e che la Regione Toscana non solo ha sempre garantito il turn-over, pur dovendo rispettare i limiti previsti dalle leggi, ma che proprio nei giorni scorsi ha su questo tema sottoscritto un accordo con i sindacati della dirigenza medica, quando da parte del Governo vengono solo promesse."

