Muore sul lavoro 55enne cinese a Cantagallo

I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti nella nottata a Cantagallo, località Usella, Via Terrarossa, per un incidente mortale sul lavoro in un'azienda artigianale.

E’ stata recuperata la salma di un uomo di 55 anni di nazionalità cinese, intento a lavorare ad un macchinario.

Il personale Vigilfuoco è stato di ausilio al personale Sanitario del 118 e a quello della ASL Dipartimento di Prevenzione di Prato.

Sul posto è giunto personale dell'Arma dei Carabinieri di Prato.

