Iv San Bernard debutta a Radio Lady: il trattamento SPA dedicato ai nostri amici a quattro zampe

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Quest'oggi, giovedì 13 dicembre, Iv San Bernard è stato il tema di punta della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7 (qui lo streaming), nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Irene Rossi (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Assieme a Monique Van De Ven, tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard, è stato affrontato un tema fondamentale, quello dell'igiene degli animali.

Parlando di pulizia viene subito alla mente come la cura del pelo sia il primo dei pensieri di un padrone di cani o gatti. In realtà, è necessario anche trattare con delicatezza la cute, uno dei principali sistemi che adottano gli animali come disintossicante per le sostanze che il corpo butta fuori. Vista l'importanza del trattamento della cute, servono prodotti ad hoc e non aggressivi.

Per l'aspetto esteriore, Iv San Bernard ha una linea di profumi ad hoc per Fido, senza alcool e da poter usare all’infinito perché assolutamente innocui per i cani. E i nomi sono già una garanzia: Laura Bassotti, Ugo Boxer, Gianni Mordace, Cristian Dog, Faregait.

Nella seconda parte della trasmissione con Monique Van De Ven è stato affrontato il tema della toelettatura, con pratici consigli su quando e quante volte lavare i nostri animali, ma soprattutto quali prodotti usare.

A tal proposito, Iv San Bernard propone un trattamento SPA (per cani e gatti) da 'togliere il fiato': questo specifico procedimento è pensato per togliere lo stress ai nostri animali, quello stress che deriva dalla loro vita quotidiana. Talvolta questo tipo di stress può trasformarsi in malessere fisico (prurito). Il trattamento SPA è un vero e proprio processo detox con prodotti specifici. Per questo la SPA vale come trattamento di bellezza, ma serve anche per risolvere problemi relativi alla cute. Da Iv San Bernard con professionalità valuteranno ogni singolo animale per capire i prodotti perfetti da adoperare.

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 20 dicembre dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo)

Iv San Bernard

Centro Benessere per Cani e Gatti

Piazza Matteotti, 33 Empoli

0571/73336

L’ambiente ideale per i nostri amici a quattro zampe

Orario Toelettatura:

Lunedì: 15:00 – 19:00

Mart – Ven: 9:00 – 13:00 / 13:30-17:30

Sab: 9:00-13:00

Dom: chiuso

Orario Negozio:

Lunedì: 15:00-19:00

Mart-Ven: 9:00-13:00/ 15:00-19:00

Sab: 9:00-13:00

A dicembre il negozio rimarrà aperto anche sabato 15 e domenica 16, sabato e domenica 22-23.

Shop online: ivsanbernard-shoppingonline.it

Pagina Facebook: Iv San Bernard International Grooming Academy - Empoli