La salute del nostro cane passa anche dalla cute: i prodotti e i consigli di Iv San Bernard

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Quest'oggi, giovedì 27 dicembre, Iv San Bernard è stato il tema di punta della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7, nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Serena Franceschin (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Negli studi di via De Amicis è tornata a trovarci la tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard Monique Van De Ven. In questa puntata è stato fatto il punto sull’igiene del cane a pelo corto e a pelo medio. Si parte da un fatto che spesso accade durante le feste, gli infiniti pranzi e le immense cene in casa. Molto spesso qualcosa cade sul pavimento e il nostro cane lo mangia. La cosa sembra non connessa rispetto alla cura del pelo ma in realtà è a stretto legame.

Quando il nostro cane ingerisce cibi speziati o salati che non sono ottimali per loro, il corpo reagisce cercando di espellere le sostanze nocive. Come avevamo affrontato nelle scorse puntate, questo processo passa inevitabilmente dalla cute.

Il cane deve essere lavato non solo per pulizia, ma soprattutto per aiutare la cute a fare il proprio lavoro: disintossicare il corpo.

A tal proposito Monique Van De Ven ha presentato i prodotti con e senza Sodium Lauryl Sulfate e la gamma presente da Iv San Bernard frutto di anni di studio e perfezionamento nel campo della cosmesi animale.

Quando la cura estetica diventa anche portatrice di salute: se scegliete di mantenervi belli, perché privare il vostro cane di questo piacere? Rivolgetevi alle cure degli specialisti di Iv San Bernard.

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 3 gennaio dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo).

Riascolta le puntate precedenti:

Iv San Bernard debutta a Radio Lady: il trattamento SPA dedicato ai nostri amici a quattro zampe

Un cane non è un regalo di Natale: i consigli di Iv San Bernard per la salute di Fido

Iv San Bernard

Centro Benessere per Cani e Gatti

Piazza Matteotti, 33 Empoli

0571/73336

L’ambiente ideale per i nostri amici a quattro zampe

Orario Toelettatura:

Lunedì: 15:00 – 19:00

Mart – Ven: 9:00 – 13:00 / 13:30-17:30

Sab: 9:00-13:00

Dom: chiuso

Orario Negozio:

Lunedì: 15:00-19:00

Mart-Ven: 9:00-13:00/ 15:00-19:00

Sab: 9:00-13:00

A dicembre il negozio rimarrà aperto anche sabato 15 e domenica 16, sabato e domenica 22-23.

Shop online: ivsanbernard-shoppingonline.it

Pagina Facebook: Iv San Bernard International Grooming Academy - Empoli