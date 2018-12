Con Polis supporto concreto al centro giovani di Avane: maggiore inclusione e occhio ai giovani

Il regalo di Natale per il centro giovani di Avane è il progetto Polis. Oggi, giovedì 20 dicembre, il centro 'Aperto' nella frazione di Empoli ha chiamato a raccolta educatori e ragazzi per la festa natalizia e ne ha approfittato per inaugurare un percorso che vede protagonisti Oxfam Italia e Fondazione Burberry.

Il progetto vede la partecipazione di questi due enti nel futuro del centro gestito da Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe, col Comune di Empoli spettatore. Polis è un supporto economico importante e quadriennale per la cooperativa. Questo significa che si vuole alzare l'asticella per quanto concerne i programmi sociali e di inclusione all'interno del centro giovani. Per il futuro saranno potenziate le attività già esistenti - tra cui il consolidato Calcio Sociale - e ne nasceranno di nuove, sportive e non. Concerti, eventi e sport serali e quant'altro saranno possibili grazie al contributo di Oxfam e Burberry.

Juri Stabile e Benedetta Benedetti della cooperativa si sono detti entusiasti: "Non tagliamo il nastro per una opera d'arte o per un edificio, bensì per la concreta possibilità di crescere ancora. Per fare innovazione sociale servono nuove alleanze come queste. Andremo nelle scuole, apriremo di più La Vela e molto altro". L'amministrazione comunale sposa appieno il progetto, come ha detto l'assessore Arianna Poggi: "Pensiamo progetti di inclusione per la città e i giovani. Qui si sta bene e ci si diverte".

"Collaboriamo con Il Piccolo Principe perché crediamo nelle loro potenzialità. Il nostro è un piccolo contributo per poter essere più efficaci in futuro. Vogliamo che il centro giovani sia il più inclusivo possibile" è il pensiero di Sibilla Filippi di Oxfam. Ha concluso Cinzia Tabaccanti di Fondazione Burberry: "Si lavora per creare più occasioni per i ragazzi. Non vediamo l'ora di poter ascoltare le loro proposte e i loro suggerimenti".

Gianmarco Lotti

