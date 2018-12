Finsero aggressione con l'acido per incastrare i genitori, arrestata una coppia

A maggio finirono in carcere perché sfregiarono il genero con l'acido, oggi - giovedì 20 dicembre - viene fuori che era tutta una farsa e proprio il genero e la compagna sono nei guai.

La vicenda è complessa e coinvolge una coppia di San Gimignano formata da un 53enne e una 46enne (i due attualmente sono separati e l'uomo vive a Torino). La loro figlia, la 21enne Azzurra Moreci, si è fidanzata con il 49enne Michael Cariglia, i due sono originari del Senese ma vivono a Torino anche se il caso è scoppiato quando ancora abitavano a Marcialla (Certaldo).

A maggio i genitori vengono arrestati perché accusati di aver lanciato l'acido in volto a Cariglia, 'reo' di essere molto più anziano della compagna. All'epoca si parlò anche di altre aggressioni o intimidazioni, come la scritta 'pedofilo' sull'auto. In quella circostanza sono i tabulati telefonici a essere decisivi, dato che gli inquirenti trovano sms minatori dei suoceri verso il genero. La storia fa il giro d'Italia e la coppia aggredita finisce pure a La Vita in Diretta.

Oggi il colpo di scena. La parola chiave viene dall'inglese, spoofing. Si tratta della manipolazione dei dati trasmessi in una rete telematica, consistente nella falsificazione del proprio indirizzo IP. Grazie allo spoofing sia Moreci sia Cariglia sono riusciti a incastrare il 53enne e la 46enne. I messaggi erano falsi e sono stati attribuiti agli arrestati. I reati contestati ai genitori in realtà non sono mai stati commessi.

Secondo prime ipotesi, il movente sarebbe verosimilmente riconducibile a una situazione di forte rancore di Moreci verso i genitori, colpevoli di non essersi mai presi cura di lei. Per questo, su ordine della magistratura torinese, è scattato l'arresto di Moreci e Cariglia per calunnia aggravata continuata.

