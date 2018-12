Un cane non è un regalo di Natale: i consigli di Iv San Bernard per la salute di Fido

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Quest'oggi, giovedì 20 dicembre, Iv San Bernard è stato il tema principale della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7, nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Serena Franceschin (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Siamo alle porte delle festività natalizie, per questo è necessario pensare che un cane non può essere visto come un 'regalo'. Sono ormai troppe le storie di un amore per gli animali mai sbocciato, concluse con una famiglia che lascia Fido dopo pochi mesi al canile o peggio ancora abbandonati in strada.

Monique Van De Ven, tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard, ha lanciato l'appello a tutti gli aspiranti padroni di cani di pensare a un'adozione come l'arrivo di un nuovo membro della famiglia. La scelta di un cane è molto importante: deve essere fatta con consapevolezza e con responsabilità, tenendo presente il dna e lo storico di ogni razza, oltre al relativo bioritmo che dovrà coniugarsi con quello della famiglia che lo accoglierà.

L’argomento della puntata andata in onda è stato il trattamento del pelo corto e del pelo medio.

Grazie alle cure di Iv San Bernard, il pelo del vostro animale non sarà più un problema. Una tosatura inappropriata può addirittura creare problemi alla salute del vostro cane. Ogni animale ha inoltre peculiarità diverse legate al cambio del manto. Gli specialisti guidati da Monique Van De Ven sanno come agire su ogni razza pregiata, occupandosi dell'igiene e della bellezza del pelo fino a farlo risplendere di luce nuova. Riascoltate la puntata per fare vostri i preziosi consigli di chi da anni mette al centro la cura dei vostri amici a quattro zampe.

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 27 dicembre dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo).

