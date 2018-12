CambiaMenti presenta il programma per le amministrative a San Miniato

La futura lista civica CambiaMenti, perché per ora siamo ancora un Comitato Civico, sarà la somma di persone, idee e proposte non un semplice contenitore di fuoriusciti da partiti di sinistra, di destra o di centro.

Sicuramente la nostra proposta si pone in discontinuità rispetto all’attuale assetto di governo e vorrà essere un’alternativa alla proposta del candidato Pd Giglioli, così come a quella di qualunque altro partito o movimento si presenterà per le prossime amministrative di Maggio 2019.

Vogliamo ribadire con forza la nostra natura, perché forse non è ancora sufficientemente chiaro: siamo un gruppo eterogeneo per estrazione sociale, politica e culturale tenuto insieme dalle idee, quelle buone, e non dai simboli o risentimenti personali come troppo spesso viene insinuato.

La lista civica della quale presenteremo la prima bozza di programma il prossimo 10 Gennaio (ore 21:15 c/o Sala del Bastione - San Miniato) sarà il frutto del lavoro di tutte le persone che hanno lavorato all’interno del Comitato CambiaMenti nel corso di questo ultimo anno.

Fonte: CambiaMenti San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato