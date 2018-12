Manovra del Governo, pensionati in presidio domani a Firenze

Continua la vessazione dei pensionati. In tre anni la manovra del governo sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. I pensionati di Cgil-Cisl-Uil vogliono far sentire la propria voce per denunciare l’ipocrisia del Governo che con una mano sembrerebbe dare ma con l’altra certamente toglie.

A Firenze domani venerdì 28 dicembre dalle 10 alle 12 è previsto un presidio in via Cavour sotto la Prefettura. Analoghe iniziative sono in programma in altri capoluoghi toscani (stamani il presidio si è svolto a Siena).

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

