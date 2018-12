Un pasto al giorno e nessuna pulizia nei centri di accoglienza, ai domiciliari presidente consorzio Astir

Per irregolarità e cattivo servizio per l'accoglienza dei richiedenti asilo a Prato, Carmignano e Poggio a Caiano è finita agli arresti domiciliari la presidente del consorzio Astir Loretta Giuntoli mentre i rappresentanti della cooperativa Humanitas (all'interno dello stesso consorzio) Roberto Baldini e Alberto Pintus sono stati interdetti dalla professione per 9 mesi. L'inchiesta della procura di Prato riguarda 8 centri di accoglienza straordinaria. Si parla di frode nelle pubbliche forniture: le accuse riguardano il servizio di pulizia assente all'interno dei centri e un solo pasto al giorno al posto dei tre previsti. Giuntoli dovrà rispondere anche dell'accusa di minacce nei confronti di tre dipendenti del consorzio.

Alcuni cittadini di Poggio a Caiano hanno fatto partire l'indagine a inizio estate, e i risultati elencati dal procuratore Giuseppe Nicolosi hanno dell'incredibile. Alcuni degli ospiti delle strutture avrebbero recuperato dalla spazzatura le lenzuola per coprirsi la notte, e avrebbero acceso fuochi in giardino per cucinare. Cinque appartamenti adibiti all'accoglienza a luglio scorso erano stati sequestrati per violazioni urbanistiche.

