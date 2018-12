È stato trasportato in codice rosso in ospedale l'anziano uomo che stamattina ha rivolto la pistola contro se stesso nel giardino di casa sua nel quartiere di Sant'Anna a Lucca. L'anziano ha tentato di togliersi la vita con la sua pistola legalmente detenuta. Non sono noti i motivi del gesto. Sul posto per le indagini del caso la polizia.

Tutte le notizie di Lucca