Omaggio a Giusto Landini, eroe volterrano

Un’installazione permanente per rendere omaggio a Giusto Landini. E’ quella voluta dal Comune di Volterra nella via che porta il nome dell’eroe del popolo volterrano. «Il Comune di Volterra ha inteso, attraverso la realizzazione di quest'opera, tributare a Giusto Landini il giusto riconoscimento – spiega il sindaco Marco Buselli -, perchè la sua figura venga riconosciuta quale simbolo dell'orgoglio civico e di quella volontà di perseguire senza paura il bene per la propria comunità». L'opera è stata realizzata in ferro battuto da Stefi Salvadori, per quanto riguarda la scena del tradimento a Palazzo dei Priori e da Giorgio Scarselli in panchino, per quanto attiene la bifora che fa da sfondo alla scena. L'installazione verrà appositamente illuminata, in modo da poter essere visibile anche di notte.

CHI ERA GIUSTO LANDINI (da Wikipedia)

Dopo la sua morte i Belforti vennero cacciati dalla città e Volterra cadde sotto il controllo di Firenze. I fiorentini riconobbero l'indipendenza della città ma fu solo un atto formale. Nella realtà Firenze sceglieva il Capitano del popolo e i Gonfalonieri solo tra persone di sua fiducia e nel 1427 anche qui fu imposta la legge del Catasto fiorentino. Per Firenze Volterra era ormai un suo suddito. Ma i volterrani non si sentivano sudditi e contestarono il provvedimento. Inviarono a Firenze una delegazione che per tutta risposta fu arrestata e tenuta rinchiusa per diversi mesi. I volterrani insorsero in armi e il capo della rivolta fu Giusto Landini: venne cacciato il capitano fiorentino e venne conquistata la fortezza. La nuova indipendenza durò poco, infatti i volterrani si rivolsero a Lucca e Siena per avere aiuti ma le due città risposero picche. Lo stesso Giusto Landini fu vittima di una congiura ordita contro di lui da alcuni nobili volterrani atterriti dalle conseguenze economiche di uno scontro con Firenze: il Landini venne invitato dagli altri priori a un incontro nel palazzo comunale ma una volta giunto lì venne gettato da una finestra; accadde il 7 novembre 1429. Firenze ritornò padrona.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

