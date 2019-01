Non dire gatto... se non sai come lavarlo: Iv San Bernard ti aiuta con pratici accorgimenti

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Ieri, giovedì 3 gennaio, Iv San Bernard è stato il tema di punta della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7, nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Serena Franceschin (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Con Monique Van De Ven, tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard, è stata la volta di parlare del gatto. Anche i gatti hanno le loro necessità e specificità nella toeletta rispetto al cane, soprattutto per quanto riguarda il tipo di pelo e il comportamento del felino.

Innanzitutto c'è un mito da sfatare: il gatto non è refrattario al bagno e si può portare a far lavare. Tutto diventa più facile quando chi si prende cura del vostro gatto è un professionista del calibro di Iv San Bernard.

Riascoltando la puntata, capirete molte cose sul vostro micio, tante curiosità e accorgimenti necessari per non recare danno alla sua salute, rispettare il suo pelo e la sua igiene.

Ad esempio: la cute del gatto è molto più fine rispetto ad altri animali, tutti i suoi follicoli sono in superficie e sono solitamente il doppio o il triplo del cane. Quando lo vediamo leccarsi, in realtà il micio usa la sua lingua come uno spazzolino per far calare la sua temperatura.

Da Iv San Bernard questi dettagli sono basilari per capire umori e bisogni del vostro animale: portare il proprio animale nel centro di piazza Matteotti significa affidarsi a tecnici ed esperti con qualifiche internazionali.

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 10 gennaio dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo).

Iv San Bernard

Centro Benessere per Cani e Gatti

Piazza Matteotti, 33 Empoli

0571/73336

L’ambiente ideale per i nostri amici a quattro zampe

Orario Toelettatura:

Lunedì: 15:00 – 19:00

Mart – Ven: 9:00 – 13:00 / 13:30-17:30

Sab: 9:00-13:00

Dom: chiuso

Orario Negozio:

Lunedì: 15:00-19:00

Mart-Ven: 9:00-13:00/ 15:00-19:00

Sab: 9:00-13:00

A dicembre il negozio rimarrà aperto anche sabato 15 e domenica 16, sabato e domenica 22-23.

Shop online: ivsanbernard-shoppingonline.it

Pagina Facebook: Iv San Bernard International Grooming Academy - Empoli