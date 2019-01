Alberti (Lega) contro Rossi: "La 'legge' anti decreto sicurezza è una pagliacciata elettorale"

Il consigliere regionale Jacopo Alberti si esprime sulla commissione sanità urgente convocata stamattina. “Hanno convocato d’urgenza la commissione non per illustrare una legge, ma solo le modifiche a due leggi, con una urgenza che non c’è. Una commissione totalmente inutile che si presta solo alla pagliacciata elettorale che sta conducendo Rossi sui migranti - spiega Alberti - non hanno ancora il parere favorevole dell’ufficio legislativo e l’urgenza può essere decretata solo dalla conferenza dei capigruppo che non c’è ancora stata, quindi se Rossi dice che la “porta la legge in consiglio il 15 gennaio” lo fa solo per campagna elettorale, prima di tutto perché non c’è una vera e propria legge e poi perché questa procedura è una forzatura mai vista”

“Invece di perdere tempo con queste inutili modifiche solo pro-clandestini che trasformeranno la Toscana nel Campo profughi d’Italia, con aumento della criminalità e dell’abusivismo che poi imputeranno al Decreto Salvini, si dia da fare per lavorare con il ministro Salvini per costruire il CPR (centro per rimpatri). Ormai è il governatore dei migranti, non dei Toscani - conclude Alberti - non mi stupisce che abbia criticato il governo attuale sulla questione dei 49 sbarcati a Malta, anzi, mi aspetto che tra qualche mese saranno anche loro al parco delle Cascine di Firenze a dormire abusivamente nel boschetto, tutti ospiti del Campo profughi Toscana”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana