Ponte tra Capraia e Montelupo, approvato accordo per la progettazione: ecco quanto costerà

Approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato Massimiliano Pescini, un accordo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della Sp 106, sul fiume Arno, di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina.

La Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Montelupo Fiorentino, il Comune di Capraia e Limite hanno infatti rilevato insieme le difficoltà che presenta l’attraversamento pedonale del ponte sull’Arno

Il costo la progettazione di fattibilità economica ed tecnica è stimato in 50.000,00 euro, così suddivisi: per 25.000,00 la Città Metropolitana di Firenze; per 10.000,00 il Comune di Montelupo Fiorentino; per € 15.000,00 il Comune di Capraia e Limite.

I due Comuni corrisponderanno alla Città Metropolitana di Firenze le somme di loro pertinenza al momento della sottoscrizione dell’accordo.

