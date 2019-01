Un pelo candido per il nostro cane è sempre possibile, basta scegliere Iv San Bernard

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Ieri, giovedì 10 gennaio, Iv San Bernard è stato protagonista della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7, nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Irene Rossi (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Doppio ospite in studio: per parlare della cura del cane a pelo lungo sono intervenuti Monique Van De Ven, tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard, e Marco Marastoni, art director della nota azienda.

Per ogni pelo c'è bisogno di un taglio e di un trattamento diverso. Basta poco per fare scelte sbagliate, Iv San Bernard lo sa e propone una vasta gamma di prodotti. Quando la cute viene 'aggredita' da uno shampoo dal ph diverso da quello consigliato, il cane si sente non protetto e questo influisce anche sul suo comportamento.

Dopo il lavaggio, anche lo strumento giusto per spazzolare il vostro cane è fondamentale. Se un pelo è trattato correttamente, il proprietario a casa potrà fare un lavaggio una volta a settimana. La dentatura lineare della spazzola proposta da Iv San Bernard è legata alla tessitura del pelo o alle proprietà del mantello. Solo i professionisti possono capire e affrontare questi problemi. La pulizia è come una seduta di fisioterapia, per la quale serve costanza nel proseguire un percorso di benessere e tranquillità.

Nella seconda parte della puntata si è parlato del pelo bianco del cane. Mantenere il pelo 'candido' è un culto per il padrone e per farlo nel modo corretto indispensabili sono i prodotti Iv San Bernard. È possibile anche 'recuperare' il tempo andato perso contro l'ossidazione, senza 'perseverare' con il trattamento una volta raggiunto il massimo del risultato. Ovviamente gli esperti di Iv San Bernard sono a disposizione per consigli e dritte anche nella sede di piazza Matteotti

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 17 gennaio dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo).

Iv San Bernard

Centro Benessere per Cani e Gatti

Piazza Matteotti, 33 Empoli

0571/73336

L’ambiente ideale per i nostri amici a quattro zampe

Orario Toelettatura:

Lunedì: 15:00 – 19:00

Mart – Ven: 9:00 – 13:00 / 13:30-17:30

Sab: 9:00-13:00

Dom: chiuso

Orario Negozio:

Lunedì: 15:00-19:00

Mart-Ven: 9:00-13:00/ 15:00-19:00

Sab: 9:00-13:00

A dicembre il negozio rimarrà aperto anche sabato 15 e domenica 16, sabato e domenica 22-23.

Shop online: ivsanbernard-shoppingonline.it

Pagina Facebook: Iv San Bernard International Grooming Academy - Empoli