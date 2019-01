Incidente tra auto e camion: due persone restano incastrate

I vigili del fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti nel Comune di Vaiano, in Via Val Bisenzio, per un incidente stradale che vede coinvolta una autovettura ed un mezzo pesante.

Due coniugi rimasti incastrati all’interno dell’auto sono stati estratti dal personale vigilfuoco e successivamente il medico del 118 ha constatato il decesso di entrambi.

Il conducente del mezzo pesante è stato preso in carico dal personale sanitario del 118.Sul posto anche le forze dell'ordine per gli adempimenti di loro competenza. Non ci sono immagini disponibili.

