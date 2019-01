Adottare un cane è facile, ma bisogna fare la scelta giusta: i consigli di Iv San Bernard

A Empoli, in piazza Matteotti, è aperto un innovativo centro benessere per cani & gatti interamente firmato Iv San Bernard, il marchio dedicato alla cura dei nostri amici a quattro zampe. L’ambiente elegante e raffinato offre tutto ciò che un padrone cerca per la cura e il benessere del proprio animale domestico. I servizi del salone spaziano da lavaggio, asciugatura, taglio e trattamenti per cute e pelo alla luxury spa con idromassaggio e ozonoterapia per andare incontro ad ogni esigenza.

Ieri, giovedì 17 gennaio, Iv San Bernard è stato protagonista della puntata di Buongiorno Lady a Radio Lady 97.7, nell'intervento andato in onda dalle 12.10 alle 12.50 con Irene Rossi (clicca nel player in alto per riascoltare la puntata).

Doppio ospite in studio: sono intervenuti Monique Van De Ven, tecnica internazionale di cosmetologia presso Iv San Bernard, e Marco Marastoni, art director della nota azienda. Il tema della puntata è stato quello della scelta del cane di casa, da unire con lo stile di vita e la cura che i proprietari possono dare.

Da dove si parte? Dal tempo che si può dedicare ogni giorno al proprio animale. Una coppia giovane che comincia a vivere insieme in una nuova casa e sceglie un cane, deve prestare molta attenzione alla scelta del proprio amico a quattro zampe. Lo stress e l'infelicità di Fido, che si trova a passare molte ore a casa, può provocare danni non solo materiali ma anche traumi alla propria psiche. Non è lo spazio quello di cui ha bisogno un cane, ma dell'affetto delle persone che lo circondano. L'insofferenza dunque dilaga.

È anche la genetica che crea il carattere: il terrier è un tipo di cane dal comportamento molto forte, e anche quelli dal corpo molto piccolo non possono essere trattati come cani da borsa. Sono invece perfetti con i bambini, perché molto giocherelloni e instancabili. In casa poi non perdono il pelo, ed è un vantaggio anche per la pulizia di tutte le stanze.

Uno dei cani più intelligenti e 'bistrattati' è il chihuahua, molto empatico, che non va visto come un peluche da borsa. La moda di portare il chihuahua nella borsa è un gesto da non seguire: trattare alla pari il nostro amico a quattro zampe è il primo passo per una lunga e gioiosa convivenza.

Nella seconda parte è stato sfatato il mito del cane a pelo corto gestito con poca cura. Tutti i cani hanno delle esigenze, ma non bisogna pensare che il cane a pelo corto sia la soluzione dei propri problemi.

Il consiglio di un esperto che lavora a Iv San Bernard, soprattutto per i cani di razza, è fondamentale per la scelta della prossima adozione. L'amore verso i cani e il loro benessere arriva prima di tutto.

Iv San Bernard torna il prossimo giovedì 24 gennaio dalle 12.10 alle 12.50 su Radio Lady (in fm 97.7 o 102.1 per Pisa e costa tirrenica, in streaming a questo indirizzo).

