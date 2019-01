Farmacie di turno dal 18 gennaio al 25 gennaio

EMPOLI

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 - tel. 0571-73949

Farmacia in appoggio:

sabato 19 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51006 E 0571-913409

CERRETO GUIDI

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacia di Cerreto Guidi SNC proiezione di Lazzeretto Via 2 Settembre, 312 Lazzeretto – tel. 0571 887610

FUCECCHIO

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

Farmacia in appoggio:

domenica 20 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia La Scala - Via Tosco-Romagnola Est 888 località La Scala San Miniato – tel. 0571-43032

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b località Capanne – 0571-467223

CERTALDO

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacia in appoggio:

sabato 19 e domenica 20 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

MONTESPERTOLI

da venerdì 18 gennaio dalle 20:00 a venerdì 25 gennaio alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.