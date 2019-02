Borse di studio Listen 2.0, Aperto il bando che offre a musicisti under30 la possibilità di un’esperienza formativa di alto livello nel cuore della Toscana

55 musicisti fra i 16 e i 30 anni provenienti da Italia, Azerbaijan, Germania, Inghilterra, Lettonia, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Turchia sono arrivati a Pistoia negli ultimi quattro anni per suonare fianco a fianco con le eccellenze dell’Orchestra Leonore, l’ensemble nato nel 2014 che riunisce nell’obiettivo comune di fare musica insieme come atto di condivisione autentica musicisti attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in importanti orchestre internazionali (tra cui Lucerne Festival Orchestra, Berliner Philharmoniker, Orchestra del Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Mozart, Sydney Symphony Orchestra) sotto la Direzione Musicale di Daniele Giorgi.

Quest’anno c’è tempo fino al 4 marzo per partecipare al progetto Listen 2.0, promosso da Associazione Teatrale Pistoiese, in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica: in palio borse di studio finalizzate alla partecipazione a uno stage a Pistoia, perla della Toscana già Capitale Italiana della Cultura nel 2017, con l’Orchestra Leonore, durante il quale i vincitori, affiancati al nucleo di musicisti professionisti, verranno coinvolti in un’esperienza formativa andando a integrare l’organico della Leonore in occasione del concerto conclusivo della Stagione Sinfonica Promusica 2018‐2019, che si terrà domenica 5 maggio 2019 con la pianista solista Valentina Lisitsa e musiche di Ignelzi, Tchaikovsky e Brahms, sotto la direzione di Daniele Giorgi.

Il bando, scaricabile dai siti teatridipistoia.it e fondazionepromusica.it, è rivolto a strumentisti di: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba.

Scadenza per la presentazione delle domande: 4 marzo 2019

