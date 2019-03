Manifestazione Forza Nuova a Prato, dalla prefettura l'ok alla manifestazione

La manifestazione di Forza Nuova 'contro l'immigrazione' si farà: il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto Rosalba Scialla, non ha ravvisato motivi che impedissero l'autorizzazione. Il corteo annunciato per sabato è stato presentato ufficialmente contro questo tema, ma in concomitanza con il centenario della nascita dei Fasci d'Azione, che poi portarono alla costituzione e al rafforzamento del fascismo di Benito Mussolini. Anche le manifestazioni di protesta contro Forza Nuova saranno concesse. Dalla prefettura si augura il "senso di responsabilità di tutti". Negli scorsi giorni il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha chiesto a gran voce che la manifestazione venisse annullata. Con lui i sindaci della Provincia e anche il presidente della Regione Enrico Rossi.

