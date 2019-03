Dalla Corte di Giustizia UE: AT può partecipare alle gare Tpl

“Un importante passo nella giusta direzione – è questo il commento di Bruno Lombardi, presidente di Autolinee Toscane (AT) - AT ha tutti i requisiti per partecipare alla gara regionale: lo dice, nero su bianco, la Corte di Giustizia dell’UE. Adesso aspettiamo che sia dia seguito agli atti previsti, concordati e sottoscritti da tutte le parti interessate”.

E’ di questa mattina la pubblicazione della sentenza, di 11 pagine, della Corte di Giustizia Ue chiamata a pronunciarsi da parte del Consiglio di Stato. Una sentenza che dice con chiarezza che la partecipazione di AT alla gara ad AT è corretta e coerente con quanto previsto nel regolamento europeo n.1370/2007.

“Una sentenza – aggiunge Lombardi - coerente con quanto già espresso dalla Regione Toscana e dal Tar, a conferma della serietà e correttezza con cui è stata gestita la gara. Il nostro obiettivo – conclude Lombardi - è quello di essere pronti a fornire un servizio di trasporto di qualità come voluto dalla Regione e come atteso da tutti i pendolari”.

Fonte: Ufficio stampa

