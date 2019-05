Incidente tra auto e scooter nella notte a Empoli: muore un 23enne

Tragedia nella notte a Empoli dove un ragazzo di 23 anni empolese a bordo di uno scooter è morto a causa di un incidente con un'auto, una Dacia Dokker, all'altezza dell'incrocio tra via Cellini e via Fattori, non lontano dal centro storico. Lo scontro è accaduto intorno alle ore 2. Le cause sono ancora da chiarire. Sul posto spono immediatamente intervenute un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli, ma l'impatto è stato violentissimo e il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

