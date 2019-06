San Miniato si anima d'estate, tornano i 'Martedì del centro storico'

Il martedì sera d'estate il centro di San Miniato si anima e si fa vivo. Tornano infatti i 'Martedì del Centro Storico', con un ricco calendario di iniziative presentato oggi (venerdì 14 giugno) nella suggestiva cornice della Loggetta del Fondo. Il programma coprirà più di due mesi, è iniziato lo scorso 11 giugno e terminerà il 3 settembre. In mezzo si intersecherà con altre tradizioni sotto la Rocca come il Palio di San Rocco e il Dramma Popolare.

L'evento parte da un'idea nata dalla volontà degli operatori economici e delle associazioni. Le vie del centro saranno chiuse al transito dei veicoli e saranno offerti, ogni martedì, eventi musicali, spettacoli, incontri culturali, mercatini, divertimento per i bambini, negozi aperti e cene in strada. Lo stop alle auto inizierà alle 19, in modo da consentire ai locali di organizzare apparecchiature e altre situazioni di attrazione ed accoglienza sulla strada.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di San Miniato, dalla Fondazione San Miniato Promozione, dalla Confcommercio Provincia di Pisa, dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato, dalla Confesercenti Toscana Nord, dalla Pro Loco San Miniato e dalla Consulta di San Miniato. A presentare il programma sono stati il sindaco Simone Giglioli, Luca Favilli di Confcommercio Pisa, Samuele Senesi e Claudio Del Sarto di Confesercenti Toscana Nord.

Proprio Giglioli ha affermato: "È una realtà consolidata per noi, dà una maggiore e migliote vivibilità. Il nostro borgo vive eccome, qui si può stare tutto il giorno e la notte con sicurezza e senza degrado l abbandono". Favilli ha aggiunto: "San Miniato offre tantissimo e i martedì sono una parte molto importante. Il format e le iniziative sono fatte per far vivere il centro e le sue attività anche nelle serate dei feriali".

"L'evento è cresciuto negli anni", ha detto Del Sarto, "grazie anche alla voglia di fare da parte dei commercianti. Sarà qualcosa di grande portata". Alcuni dei volti del commercio sanminiatese hanno preso infine la parola: "I commercianti sono protagonisti e lo dimostra la crescita di questo evento. La collaborazione fra tutti è al massimo".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di San Miniato