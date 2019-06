Cattaneo nuovo e 'partecipato': le proposte degli studenti prendono forma

Luci e colori rinnovati, ma anche un giardino e altro ancora. Il Cattaneo cambia e si fa più accogliente grazie a un processo partecipativo e a nuovi arredi. Un contributo del Miur di 50mila euro ha fatto sì che prendessero forma le proposte di studenti e docenti della scuola superiore di San Miniato.

Si tratta del primo tassello del progetto dal titolo 'La nostra scuola bella' ed è stato presentato oggi (venerdì 14 giugno) nell'istituto di via Catena alla presenza del sindaco Simona Giglioli, del preside Alessandro Frosini e del presidente della provincia Massimiliano Angori. Il Cattaneo ha partecipato a un concorso ed è arrivato tra le prime venti scuole su circa 1.500 in Italia.

L'atrio è stato riallestito così come gli spazi comuni. Frosini ha spiegato che tutto è nato da un questionario interno tra i ragazzi, i quali avevano trovato la scuola "troppo grigia e con poca luce". Per questo sono stati impiantati dei led per 'colorare' i muri, oltre all'installazione di uno speciale proiettore all'ingresso e di alcune foto e opere creare dai ragazzi. In più ecco alcuni pannelli bianchi per dare sfogo alla creatività degli studenti.

"Abbiamo cercato anche di valorizzare il tetto con il giardino della biodiversità" ha dichiarato Frosini. Sono state infatti piantate nel corso di tre anni alcune piante sul giardino pensile sulla parte più alta dell'istituto. I ragazzi hanno poi dato una mano a prendersi cura delle piante, sia per la alternanza scuola lavoro sia durante le ore di attività scolastica.

"Questi interventi rendono migliore la vita nella quotidianità. La fanno più serena e accogliente. È un bell'esempio per i cittadini futuri" sono state le prime parole di Angori, a cui ha fatto eco Giglioli: "Aver ottenuto un finanziamento dal MIUR dimostra, una volta di più, quanto l'IT Cattaneo sia una scuola di livello nazionale. Investire nella vivibilità, oltre alla didattica, è importante ed è l'obiettivo che ci dobbiamo dare anche noi come Istituzioni. Penso alla scuola e penso anche al vecchio Marconi qui davanti. Dovremmo renderlo più fruibile, magari con una palestra".

