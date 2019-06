Si infiamma il Firenze Rock: in 45mila per la prima serata. Sul palco Tool, Dream Theater e Smashing Pumpkins

Oltre 45mila persone hanno partecipato alla prima serata di Firenze rocks 2019, il festival musicale fiorentino, alla sua terza edizione. Fin dal pomeriggio migliaia di persone, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, si sono messi in fila per assistere alla performance di vere e proprie icone del rock. Sul palco si sono dati il cambio Dream Theater, Dabflower, Skindred, e intorno alle 19.30 un pezzo di storia degli anni '90: Billy Corgan e Smashing Pumpkins hanno presentato l'ultimo album pubblicato alla fine del 2018 'Shiny and Oh So Bright Vol 1/Lp: No Past No Future No Sun', regalando anche una cover di Wish you were here dei Pink Floyd. Ma i protagonisti di ieri, saliti sul palco intorno alle ore 22, sono stati i Tool che hanno scelto Firenze come unica data italiana prima dell'uscita del loro quinto album.

