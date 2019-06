L'Antica Fiera della Ginestra elegge Alice Giudi - Miss Ginestra Fiorentina 2019. La bella concorrente di Montignoso ha prevalso sul gruppo delle 21 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana ed ha acquisito il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.

La serata organizzata da varie associazioni del paese e importanti sponsor locali in occasione dell'Antica Fiera della Ginestra, ha riscontrato anche in questa occasione una notevole partecipazione di pubblico. Non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta dalla signora Angela Bagni sindaco di Lastra a Signa e come segretario dalla signora Lucia Bencini titolare della ELLEBIELLE nel dover selezionare le vincitrici dei podi della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio :

1^ Classificata - Miss Ginestra Fiorentina 2019 - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS) - 19 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio (FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - VIOLA MORONI - di Montecatini Terme (PT) - 20 anni - commessa - H. m1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - ANNA SPINA - di Piombino - 22 anni - estetista - H. 1,74 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del Capricorno.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - di Orentano (PI) - 20 anni studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi marroni del segno del Capricorno.

La prima Classificata e' stata premiata dalla signora Angela Bagni sindaco di Lastra a Signa ed ha ricevuto dal signor Filippo Lauri della gioielleria Elle Ti Elle di Firenze il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. La serata e' stata presentata da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede,come suo solito ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici con le sue performance canore.

Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Italo Nardini titolare del salone I Nardini Capelli di Quarrata e da Otello Sardi del salone Oesse by Sarti&Sarti di Lastra a Signa,durante la serata e' intervenuta anche l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana per promuovere lo sportello antistalking per le persone che subiscono violenze.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e di Alessio Stefanelli.

Fonte: Ufficio Stampa

