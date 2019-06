Banda specializzata in truffe ad anziani: scattano 12 misure cautelari in tutta Italia

Si erano specializzati in truffe ad anziani mettendo su un vero e proprio sodalizio criminale con base a Napoli. Da questa mattina i carabinieri di Siena stanno dando esecuzione a dodici provvedimenti cautelari, emessi dal gip, nelle province di Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata a truffe, estorsioni e altro. Sono in corso anche perquisizioni nei confronti di ulteriori soggetti indagati, risultati appartenere al sodalizio criminale. I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma per le ore 12.00 al Comando provinciale di Siena, alla quale parteciperà anche il procuratore della Repubblica Filippo VItello.

