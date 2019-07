Monterappoli, Pontorme, Cortenuova e Cascine: il Luglio empolese è anche delle frazioni

Un ‘Luglio empolese’ che abbraccia tutta la Città di Empoli: dal centro storico, ai borghi antichi, alle frazioni. Un’estate calda che sta già regalando bellissime serate da vivere insieme alle tante iniziative preparate per rendere questo periodo davvero unico.

Da mercoledì 3 luglio l’estate si è già accesa a Cortenuova, a Monterappoli, oggi, venerdì 5 luglio, comincia a Pontorme e la prossima settimana alle Cascine.

Spettacoli per tutti i gusti e tutte le età proprio per stare bene insieme a ‘frescheggiare’.

PROGRAMMA ‘LUGLIO CORTINOVESE’ – Tutti i mercoledì fino al 31 luglio a Cortenuova si balla, si mangia bene, si canta, si suona e si gioca pure a tombola. Dopo l’apertura del 3 luglio con il dj set; il 10 luglio è prevista una serata di musica rock, pop & anni ’60 non solo italiana con il mitico gruppo Ale’s in Wonderland; il 17 serata cantante facendo un salto indietro nel tempo con Italian Graffiti; il 24 luglio serata Lizard night dove piccoli e grandi professionisti si fronteggeranno a colpi di musica dallo stesso palco; il 31 si chiude con la super tombola. Tutti i mercoledì stand con specialità da leccarsi i baffi. Inoltre area bimbi dove i piccini potranno divertirsi con laboratorio della pasta di sale, il trucca bimbi e giochi vari.

PROGRAMMA DI ‘LUGLIO A MONTERAPPOLI’ – Il Borgo antico si illumina d’estate e tutto diventa magico nel giardino della ex scuola materna di Monterappoli. Mercoledì 3 luglio si è festeggiato il ventesimo compleanno dell’associazione culturale “Il Torrino’’ per cui è stata allestita una mostra fotografica che narra venti anni di attività svolte, la kermesse monterappolese ci terrà compagnia fino al 27 luglio. Il cartellone prosegue domani 6 luglio, alle 21.30, in piazza del Popolo a Empoli con una sfilata di abiti delle spose di Monterappoli “Ieri e Oggi”; il 7 luglio alle 11 nella sede dell’associazione ‘’Il Torrino‘’ 17° Motoraduno d’epoca; 10 luglio alle 20.30 apericena e inizio del Torneo di Burraco; il 12 luglio alle 20.30 altro Torneo ma di Calciobalilla; il 13 luglio alle 20 apericena con degustazione di vini locali. A seguire incontro con le stelle viste da Monterappoli, a cura del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino. Il 17 luglio alle 21.30 commedia brillante “Il terno ai lotto’’ di Antonella Zucchini, rappresentata dalla strabiliante Compagnia teatrale di Monterappoli; 19 luglio serata di musica e ballo con l'orchestra Fabrizio Ciampi insieme agli "Amici del maestro Bagnoli"; 20 luglio serata di solidarietà “Monterappoli a cena” Pieve e San Lorenzo si incontrano a tavola; 24 luglio alle 20.30 "Aperi-bau", apericena per animali con i loro padroni e ultima serata, il 27 luglio alle 20 apericena e alle 21.30 rievocazione della liberazione di Monterappoli con storie e racconti di allora.

PROGRAMMA ‘LUGLIO PONTORMESE’ - Appuntamento sempre atteso quello del ‘Luglio pontormese’ che allieterà le calde sere d’estate con tanti eventi, ogni venerdì, nel giardino dentro le mura. Il Borgo antico di Pontorme vi aspetta a partire da stasera, venerdì 5 fino a venerdì 26 luglio 2019. Non solo. Ci saranno anche appuntamenti ad agosto per poi concludere l’estate a settembre con la manifestazione “Pontorme in Festa”. Il 5 Luglio alle 21.30 “Giardino nelle mura” di Pontorme la Compagnia teatrale “I senza vergogna” presenta una commedia brillante di due atti dal titolo “Mannaggia Ffeisbucc!!” a cura dell’associazione Borgo Pontormese. Ingresso libero e senza prenotazione; 12 Luglio alle 21.30 “Giardino nelle mura” di Pontorme serata musicale con “THE BIG BLUE BAND” a cura dell’associazione Borgo Pontormese ingresso libero e senza prenotazione; 19 Luglio alle 21.30 “Giardino nelle mura” di Pontorme serata di spettacolo con “GLI AMICI DEL CHANTI” a cura dell’associazione Borgo Pontormese ingresso libero e senza prenotazione; 26 Luglio alle 20 cena popolare in piazza Marchetti a cura dell’associazione Borgo Pontormese con prenotazione nella sede della associazione o cell. 338 8464250. Ad agosto, il 9, alle 21.15 “Giardino nelle mura” di Pontorme Cocomerata ingresso libero e senza prenotazione; il 23 alle 20 la tradizionale cena popolare in piazza Marchetti con prenotazione sede associazione o cell. 338 8464250. A settembre c’è ‘Pontorme in Festa’ il 7 e l’8 sempre nel giardino dentro le mura che vedrà un’altra edizione del Volo del Becco.

PROGRAMMA ‘LUGLIO ALLE CASCINE’ – Comincia la tre giorni al Circolo Arci di Cascine a partire da venerdì 12 fino a domenica 14 luglio con gli Altainfedeltà; i Bataclà e Gabriele De Mastri in ‘Troppo Gonfio’ con sfilata di moda by Pkp e Eranueva.

Il programma in centro

Il cartellone degli eventi estivi del ‘Luglio empolese’ sta entrando nel vivo. Le vie del centro storico pullulano di persone che si incontrano e partecipano agli eventi. Questo particolare periodo sarà arricchito anche da eventi culturali come ‘Aperti alle mostre’: domani è prevista l’inaugurazione di una nuova esposizione.

APERTI ALLE MOSTRE! - Domani, sabato 6 luglio 2019 alle 17.30 si inaugurerà a palazzo Ghibellino, al Circolo Arti Figurative, in piazza Farinata degli Uberti, la mostra intitolata “Le origini del gioco elettromeccanico: una storia empolese”. Design per il divertimento: flipper, juke – box e slot. Il ricordo dell’imprenditore empolese, Novaro Noci, a dieci anni dalla morte, ex dirigente della Coop, lasciò il posto fisso per una avventura, rivelatasi fortunata, imprenditoriale. Dai biliardini, dai simulatori di volo, ai flipper, ai juke – box. Correva l’anno 1962 quando Noci fondò la Novarmatic a Cortenuova, poi trasferita al Terrafino, con cui ha curato la distribuzione dei videogiochi. La figlia Barbara conserva alcuni esemplari funzionanti e diverse testate di altri videogiochi caratterizzati da una grafica accattivante. Un tempo erano dipinti a mano e sono delle vere e proprie icone pop. In mostra troveremo due flipper, un juke - box , una slot e varie testate dei flipper incorniciate. alla presentazione di sabato una conferenza ripercorrerà sia i giochi sia l’attività di Noci, la storia della ditta che coincide con la storia e l’evoluzione del gioco: dal meccanico, all’elettromeccanico fino al videogioco (fine anni ’50-2000).

Dal gioco di ieri e di oggi, si prosegue nel vicolo di Santo Stefano per continuare ad ammirare fino a sabato 13 luglio 2019 la mostra fotografica “Archeologia a Empoli: immagini dagli scavi” a cura dell’associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno e ogni giovedì, alle 21.30, per i più curiosi e ghiotti di conoscere ancora meglio il passato della propria città, sarà aperto l’Antiquarium di palazzo Ghibellino per parlare di archeologia e storia, sempre grazie agli operatori dell’associazione Archeologica.

DALLE MOSTRE AI MUSEI CITTADINI - Effettueranno apertura straordinaria notturna i martedì e i giovedì sera, dalle 21.30 alle 23.30: Museo del Vetro, Museo della Collegiata di Sant’Andrea, Museo Civico di Paleontologia e la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani.

