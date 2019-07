Violento nubifragio a Massa: cade un grosso albero, black out e allagamenti. Pioggia in tutta la provincia

Violento nubifragio questa mattina nel centro storico di Massa. Una grossa pianta si è spezzata finendo vicino al Teatro Guglielmi. Per fortuna non ci sarebbe nessun ferito.

Sono in corso interventi dei vigili del fuoco sia per rimuovere l'albero, sia in generale per liberare altre strade della città da rami e altre piante cadute.

Si sono verificati anche allagamenti in città e black out elettrici in varie zone. Il maltempo si sta abbattendo su tutta la provincia. A Carrara il sindaco invita la popolazione a "rimanere a casa e di non mettersi in auto", spiegando che "Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sta monitorando la situazione".

