Incidente in scooter: muore un 20enne

Incidente mortale a Colignola, nel Pisano, dove un 20enne ha perso la vita dopo essersi scontrato con lo scooter con un'auto che procedeva nella opposta direzione di marcia. Il ragazzo è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto da parte del personale del 118. Da quanto si apprende lo scontro sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso: secondo quanto appreso per una ricostruzione il giovane avrebbe sorpassato a velocità piuttosto sostenuta un amico, che era su un altro scooter, proprio mentre in direzione opposta stava sopraggiungendo un'auto che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

