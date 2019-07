Mps, assolti Baldassarri e altri 12 imputati

Sono stati assolti oggi dal tribunale di Siena l'ex capo dell'area finanza di Mps Gian Luca Baldassarri e gli altri 12 imputati nel processo per l'inchiesta sulla cosiddetta 'banda del 5%'.

Secondo l'accusa, Baldassarri e gli altri 12 imputati, tra funzionari interni alla banca senese e broker finanziari internazionali, avrebbero messo in piedi una serie di presunte "creste" su operazioni con Mps ai danni della stessa banca.

Pompeo Pontone e Giorgio Filipetto, rispettivamente ex-responsabile ed ex-dipendente del desk londinese Corporate Bonds & Credit Derivatives di Banca Monte dei Paschi di Siena, sono stati assolti perché il fatto non sussiste con la sentenza emessa, in data odierna, dal Tribunale di Siena nell'ambito del procedimento per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni della Banca in relazione a operazioni di investimento finanziario eseguite utilizzando il broker Enigma.

Pontone e Filipetto sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance, con un team composto dal socio Antonio Golino, responsabile del team White Collar Crime dello Studio in Italia, e dall'associate Andrea Alfonso Stigliano.

"Siamo molto soddisfatti dell'esito odierno che accoglie pienamente le richieste della difesa e sancisce l'assoluzione per i nostri assistiti Pontone e Filipetto, in quanto il fatto non sussiste. La sentenza conferma l’assoluta correttezza del loro operato, garantendo quel doveroso riscatto reputazionale e professionale dopo anni di ingiuste accuse” – ha commentato così l'avvocato di Clifford Chance, Antonio Golino.

