Ecologico, innovativo, pensato per le esigenze dei nuovi consumatori e con un’attenzione particolare ai sapori del territorio. Oggi inaugura il nuovo Coop.fi di San Miniato Basso in via Ferrante Aporti 29, che sostituisce quello poco distante, al civico 10/12. Al taglio del nastro parteciperà anche l'amministrazione comunale e i vertici della cooperativa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

