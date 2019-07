Abc Castelfiorentino, a Riccione al via le FISB Finals 2K19: in palio il titolo di Campioni Italiani 3×3

i prepara per l’epilogo più atteso la stagione del 3×3 che da venerdì a domenica, a Riccione, vedrà sfidarsi tutti i team che durante i due mesi del FISB Italian Tour hanno staccato i pass per la finalissima nei vari tornei del circuito dislocati dal Nord al Sud dello Stivale. In palio il titolo di Campioni e Campionesse Italiani 3×3.

A competere ci saranno anche i due team che rappresenteranno le Stelle del Piazzale e quindi Castelfiorentino, e che appena due settimane fa hanno conquistato il titolo di Stelle 2K19: HA PERSO A TAVOLINO per il maschile (Giovanni Corbinelli, Francesco Zappia, Cosimo Fontani, Iacopo Maria Coccia), TESTE DI NAILON LUCKY JACK per il femminile (Paola Contu, Giulia Occhipinti, Ludovica Storer, Alice Nori).

Il programma delle FISB Finals di Riccione, ricchissimo di eventi, può essere consultato al seguente link http://www.fisb-streetball.it/2019/07/17/programma-finals-2019/

