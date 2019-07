Incendiata cabina elettrica, bloccata circolazione ferroviaria a Firenze

Traffico ferroviario ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, interessati in particolare i collegamenti fra Firenze, Arezzo e il Valdarno e fra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve.

Dai primi accertamenti, il principio d’incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti su una cabina elettrica risultata incendiata.

Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la digos, la polizia scientifica e la polfer.

