Arresto Mugnaini, Rc-Castello a Sinistra: "Mal riposta fiducia, accoglienza sia gestita dal pubblico"

"Nell’estate del 2015 furono accolti, nel territorio comunale di Castelfiorentino, i primi richiedenti asilo. Il gestore di questi primi centri era la MC Multicons, presieduta da Mugnaini, che fino ad allora si era occupata di logistica, pulizie e derattizzazione. Castello A Sinistra, Rifondazione Comunista e altri soggetti della sinistra di classe locale, misero in guardia l’amministrazione comunale di Castelfiorentino riguardo alle tante incongruenze che subito si fecero evidenti. Mancanza di acqua potabile, situazioni abitative probabilmente non idonee, gestione senza esperienza. Non ci fu dato ascolto. Anzi, la giunta comunale ci accusò di voler lucrare sulla base di affermazioni false. Ci fu detto che c’era totale fiducia verso Mugnaini e la Multicons. È bene che adesso qualcuno si faccia carico di questa mal riposta fiducia.

Nel frattempo, abbiamo subito delle denunce perché non siamo stati a guardare. Ci è stata negata la pubblicazione di un comunicato stampa su un sito locale di informazioni; altri comunicati sono stati censurati e tagliati. Persone legate alla Multicons si sono presentate a un nostro dibattito pubblico impedendone il corretto svolgimento. Mugnaini è poi stato denunciato per aver picchiato due migranti all’interno di uno dei suoi edifici; il processo è ancora in corso. Nel caos delle denunce, del castello che crolla o che inizia a scricchiolare, un anno fa la Multicons ha abbandonato la gestione dei richiedenti asilo in Toscana.

Oggi arriva la notizia che Stefano Mugnaini è stato arrestato come conseguenza di un’indagine su un’evasione finanziaria di qualche milione di euro. Eppure dovevamo aver fiducia, secondo le amministrazioni locali. Eppure, sembra che trattasse i migranti proprio come li tratterebbe uno dei partiti di governo. Grave sarebbe fare l’errore di additare il male nella corretta gestione dei flussi migratori, dei richiedenti asilo, delle persone: ci sembra ovvio che, se un medico viene colto a rubare, non si debba chiudere tutto il Sistema Sanitario Nazionale; e allora perché fare una cosa simile quando si parla di migranti?

Forse perché i veri sciacalli, quelli che lucrano sulle notizie spiegate male e quindi sui cittadini, sono quelli che vogliono cancellare tutti i servizi, e farci vivere nel caos che solo le loro forze repressive sapranno “gestire”. Le varie destre sono state a guardare tutto questo, in questi anni non si sono mai sporcate le mani, non lo avrebbero mai fatto per difendere quelli che non considerano nemmeno persone. Grazie all’impegno della sinistra vera, quella di classe e antagonista, quella che sta lontano dai riflettori, grazie anche a pochi amministratori coraggiosi, si è potuto iniziare a fare giustizia. Quello che sta avvenendo mostra chiaramente come l’accoglienza debba essere gestita dal pubblico, non avere fini di lucro ed essere basata su umanità, esperienza e professionalità".

Rifondazione Comunista Valdelsa Fiorentina - Castello A Sinistra

