In casa droga e un manuale per trattare la cocaina, arrestati

Due persone sono state arrestate a Firenze per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 38enne di origini senegalesi e una fiorentina di 40 anni. Nel loro appartamento gli agenti di polizia hanno sequestrato oltre un etto e mezzo di droga e, tra le altre cose, un manuale per il trattamento della cocaina.

Il 38enne è stato dapprima fermato in San Frediano per un controllo, ha dato in escandescenza e ha gettato a terra due agenti. Bloccato, è stato trovato con 20 grammi di cocaina. La perquisizione si è spostata verso la casa dell'uomo.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato la 40enne alle prese con un rudimentale marchingegno utilizzato - secondo gli inquirenti - per purificare e separare la cocaina dalla sostanza da taglio, rendendo di fatto la droga ancora più pura.

Dall’appartamento sono poi saltati fuori altri 180 grammi di cocaina, alcune bilancine di precisone, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un manuale con le spiegazioni per il trattamento della cocaina in maniera artigianale.

