Arresto Mugnaini, prestanome senza potere per ricavare soldi

L'arresto del presidente del consorzio Multicons Stefano Mugnaini continua a riempire le pagine della cronaca locale e nazionale. Oggi, sui quotidiani Il Tirreno e La Nazione, appaiono nuovi inquietanti dettagli del business nato sulla pelle dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

In attesa dell'interrogatorio del gip a Firenze, Mugnaini si trova ai domiciliari dopo l'inchiesta congiunta della guardia di finanza e dei carabinieri. Inizialmente il sostituto procuratore aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, mutata in trasferimento ai domiciliari proprio dal gip.

Secondo Il Tirreno è l'ex direttore Multicons, Marco Cartei, a sfilarsi dalle cooperative e a dare la pista giusta alle forze dell'ordine. Mugnaini, secondo la ricostruzione dell'accusa, utilizzava fatture false per 17 milioni di euro, emesse da cooperative rette con il solo scopo di emetterle, quelle fatture, senza avere potere decisionale e controllate da prestanome. Questi prelevavano i soldi in contanti e li riportavano da Mugnaini, vero 'padrone' dei soldi e gestore dei conti. Giocoforza, con questo giro di denaro le varie consorziate potevano partecipare ai bandi per l'affidamento dei migranti con offerte al ribasso troppo vantaggiose in termini economici.

I prestanome indagati sono 8, tra questi figura anche il padre di Mugnaini.

