Vittorio Battini è il nuovo responsabile della Lega per Empoli

Vittorio Battini è il nuovo responsabile della Lega per la città di Empoli, una scelta inserita nel quadro di un'ampia volontà di valorizzare i nuovi Giovanni amministratori eletti nelle scorse elezioni amministrative.

“È un onore poter rappresentare il simbolo e le idee della Lega nel Comune di Empoli, il più importante e popoloso del nostro Circondario. In questi anni è stata fondamentale la formazione politica che sono riuscito ad avere grazie ai dirigenti del mio partito, che adesso hanno creduto in me permettendomi di ottenere questo ruolo importantissimo e carico di responsabilità. La Lega ha ottenuto degli ottimi risultati nel nostro Comune, affermandosi concretamente come primo Partito dell’opposizione e secondo nel quadro generale. Sappiamo che, insieme a noi, migliaia di altre persone condividono le nostre battaglie, e ce lo hanno confermato con il voto alle ultime elezioni amministrative. Il mio lavoro in questi anni sarà incentrato sul portare avanti le richieste dei nostri elettori, e sono sicuro che riusciremo a raggiungere degli obiettivi importanti, collaborando sul fronte comune del buonsenso e del rispetto delle regole. Ringrazio particolarmente il nostro Segretario Provinciale Alessandro Scipioni e il mio Capogruppo e Segretario Provinciale Lega Giovani Andrea Picchielli per il conferimento di questa carica, ad ennesima riprova del fatto che un vero partito del cambiamento come il nostro investe sui giovani in maniera netta e decisa. Lavoreremo per favorire l’interesse comune, perchè la Lega sarà sempre dalla parte dei cittadini.”Ha dichiarato Battini commentando la sua nomina.

"Battini è un ragazzo giovane, ma con già anni di politica alle spalle. La Lega mette i giovani nei ruoli principali del movimento, facendoli formare anche nell'amministrazione pubblica nell'ottica di un "cursus honorum" che li formi e li valorizzi. Purtroppo la politica non è percepita da molti giovani come risolutrice dei propri problemi, ma la Lega mostra quanto sia importante coinvolgerli nella "cosa pubblica" e responsabilizzarli.

Come capogruppo Lega Salvini Empoli e come Coordinatore provinciale Lega Giovani Firenze ripongo la mia totale fiducia in Vittorio Battini e ritengo che con lui possa continuare con maggior forza il processo di consolidamento della Lega nella nostra amata città". Ha detto il Capogruppo della Lega ad Empoli Andrea Picchielli.

" La Lega ha una ferma volontà di radicarsi puntando su un forte raccordo tra i nostri eletti e la cittadinanza. La nomina di Vittorio rientra in una serie di decisioni tese a dare un volto giovane e rappresentativo alla Lega in tutta la zona dell: Empolese Valdelsa virgola puntando su una squadra di persone nuove e capaci.

Così come sono orgoglioso del grande lavoro che stanno facendo i nostri consiglieri comunali, sono certo che ci sarà una forte crescita della Lega in città". Ha concluso il segretario provinciale Alessandro Scipioni.

