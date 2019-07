Fatture false, Mugnaini non risponde alle domande del gip

L'interrogatorio davanti al gip di Stefano Mugnaini, titolare del consorzio Mc Multicons con sede nell'Empolese Valdelsa, si è risolto avvalendosi della facoltà di non rispondere. Mugnaini, residente di Capraia e Limite, è ai domiciliari dal 23 luglio scorso con l'accusa di aver evaso imposte per 3 milioni di euro tra il 2012 e il 2017 per fatture false per 17 milioni di euro di importo. L'avvocato di Mugnaini, Sigfrido Fenyes, ha specificato che il suo assistito, trattandosi di "contestazioni tecniche di diritto tributario", dovrà "approfondire con professionisti del settore" sui temi per poi chiarire.

