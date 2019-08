Settantacinque anni fa la strage di Sant'Anna: oggi è il tempo di ricordare. Mattarella: "Chi dimentica è più debole"

Settantacinque anni fa, il 12 agosto del 1944, la strage di Sant'Anna di Stazzema: i reparti delle SS trucidarono 560 vittime e dettero fuoco all'intero paese. Si tratta di uno dei più terribili eccidi compiuti dai nazisti in Italia. Questa mattina, dalle ore 9, si è tenuta la consueta cerimonia per l'anniversario della strage, alla presenza del Ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi.

Anche se non era personalmente presente, il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio: "Il 75/o anniversario dell'atroce eccidio di Sant'Anna di Stazzema (Lucca) è giorno solenne di raccoglimento e di memoria. In quel terribile 12 agosto 1944 furono massacrate 560 persone inermi, tra queste 130 bambini: non dovrà mai essere dimenticato quanto è accaduto perché chi dimentica è più debole, più esposto ai pericoli che intolleranza, ostilità, violenza ripropongono". Sul significato della memoria della strage, il presidente Mattarella ha detto che "sono esemplari la tenacia e la forza morale con cui la comunità di Sant'Anna ha saputo tenere vivo il ricordo, trasmetterlo ai più giovani, trasformare quella ferita profonda in un impegno di ricostruzione, di convivenza, di sviluppo democratico. E' questo lo spirito che ha animato l'Italia della Liberazione, della Costituzione, dell'affermazione dei diritti inviolabili. E' lo spirito dei fondatori dell'unità europea", "di quei valori abbiamo sempre bisogno, oggi come allora".

Tante le iniziative in programma che quest'anno avranno anche un profilo internazionale: il Parco nazionale della Pace e il Comune hanno infatti lancitao un appello al dialogo tra popoli. In questo senso è da intendersi il gemellaggio con la città tedesca di Mors e la presenza tra gli altri del sindaco della città greca di Distomo, dove il 10 giugno del 1944 fu compiuta un'altra strage nazista. Ma l'evento più simbolico di quest'anno è l'inaugurazione del 'Tappeto del Mondo', il quale è stato steso dalla chiesa fino all’Ossario: 1000 metri di lunghezza, fatto di 6000 pezze colorate provenienti da tutte le parti del mondo a sostegno del Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Il simbolo di un'umanità senza confini che guarda ad un futuro di pace e dialogo.

"Questo tappeto è molto bello, i colori simboleggiano la vivacità della vita - ha osservato Moavero -. In un luogo che è stato un luogo di morte vedere questi colori è molto importante. Non dobbiamo pensare che la guerra sia solo qualcosa del passato"

Il ministro Moavero firma l'anagrafe antifascista

Durante la cerimonia il Ministro degli Esteri Moavero ha annunciato che firmerà l'anagrafe antifascista del Comune di Sant'Anna di Stazzema: "Non è la prima volta che sono a Sant'Anna di Stazzema - ha spiegato - ma è la prima volta da ministro in un importantissimo anniversario di un atto orribile che non deve più accadere".

Il sottosegretario Tofalo

"Sant'Anna di Stazzema, 75 anni dall'eccidio. Ricordare è dovere verso vittime, familiari e sopravvissuti. Un monito contro ogni offesa alla dignità umana, da trasmettere ai giovani affinché ignoranza e indifferenza non prevalgano. Libertà e democrazia valori fondanti Repubblica".

Il sindaco di Montespertoli: "Facciamoci attori della memoria"

"Stamattina ho partecipato al 75esimo anniversario della strage in rappresentanza di tutta la comunità di Montespertoli. Dato che le testimonianze non dureranno per sempre, è nostro dovere morale farsi carico di ciò che è stato e seminare amore anziché odio, pace anziché conflitto. Queste montagne ci chiedono questo: facciamoci attori della memoria, tutti insieme".

Anche il gonfalone della Città Metropolitana di Firenze alla cerimonia

C'era anche il gonfalone della Città Metropolitana di Firenze alla cerimonia di stamattina a Sant'Anna di Stazzema. Tante le persone che hanno preso parte oggi alla cerimonia della memoria della strage di Sant'Anna, insieme alle delegazioni istituzionali.

